Путин пообещал Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов

Российский президент Владимир Путин сообщил на встрече с Александром Лукашенко, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, сообщает "Медуза".
"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит - 1,5 миллиарда долларов - и мы это исполним", - сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи.
Ранее сообщалось, что президент Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Видео: Трансляция встречи Путина и Лукашенко в Сочи
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