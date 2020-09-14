Пн, 14.09.2020
Когда я увидел, как уничтожают белорусский народ - понял, что уже никогда не смогу молчать об этом. Иначе буду живым трупом. Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
Дмитрий Семченко, экс-глава президентского пула в Беларуси
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Путин пообещал Беларуси кредит на 1,5 миллиарда долларов

Александр Лукашенко и Владимир Путин

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил на встрече с Александром Лукашенко, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов, сообщает "Медуза".

"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент государственный кредит - 1,5 миллиарда долларов - и мы это исполним", - сказал Путин на встрече с Лукашенко в Сочи.

Ранее сообщалось, что президент Александр Лукашенко прилетел в Сочи на встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Видео: Трансляция встречи Путина и Лукашенко в Сочи

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