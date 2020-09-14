Остапенко и Севастова проиграли на старте турнира в Риме

Севастова, которая занимает 46-е место в мировом рейтинге WTA, уступила итальянке Жасмин Паолини (99 WTA) со счётом 2:6, 3:6.

Матч между теннисистками продолжался 1 час 6 минут. За это время 30-летняя Севастова выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Паолини ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала восемь брейков. Ранее теннисистки не встречались.

Отметим, что лиепайчанка в этом сезоне одержала всего две победы в 12 матчах.

Остапенко (43 WTA), в свою очередь, не смогла преодолеть первый раунд, уступив Магде Линетт (35 WTA) из Польши - 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. За это время 28-летняя Линетт выполнила два эйса, один раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 23-летняя Остапенко один раз подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и сделала два брейка. Счёт в личных встречах стал равным - 1:1.

Добавим, что для Остапенко турнир в Риме стал первым после возобновления сезона.