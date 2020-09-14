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В наши дни современные технологии – это не только удобное средство общения и разнообразных развлечений: помимо этого, они дают возможность громче заявить о себе, развивать таланты и, конечно, зарабатывать. По словам популярного латвийского влогера Беты Бейдз (Beta Beidz) (настоящее имя – Беате Берзиня (Beāte Bērziņa)), ноутбук для работы и развлечений служит ей уже восьмой год. «Так получилось, что большая часть моих доходов поступает именно от работы на компьютере, поэтому технологиям в моей жизни отведена важная роль». Чтобы отправиться в приключения по новым технологиям, Беате впустила в свою повседневную жизнь нового надежного союзника – Huawei MateBook X Pro.

Беате стала известной в 2017 году, создав Youtube-канал Beta Beidz, который на сегодняшний день набрал уже более 2 миллионов просмотров. Попробовав свои силы в проведении конкурса авторов и исполнителей Supernova, девушка быстро завоевала место в латвийском шоу-бизнес, где, по ее собственному признанию, без ноутбука не обойтись. «Я веду довольно активную и насыщенную жизнь, и ноутбук помогает самоорганизоваться и не терять концентрацию, поскольку, например, при использовании телефона я часто отвлекаюсь на другие приложения. Ноутбук помогает быстрее и эффективнее справиться с рабочими задачами, которые я запланировала, и сэкономить время на отдых», – признает Беате.

Еще никогда не было так просто сосредоточиться на работе

По словам латышского влогера, идея использовать новый компьютер сначала показалась ей непростым вызовом, но вскоре она изменила свое мнение: «Поскольку я работаю на одном и том же компьютере уже восемь лет, я беспокоилась о том, смогу ли приспособиться к функциям нового MateBook X Pro. Однако компьютер оказался настолько интуитивно понятным, что для беспокойства не было оснований». Хотя, по словам самой Беате, она не является большим знатоком компьютеров и в основном использует его для выполнения самых простых действий, компьютер Huawei с самого начала произвел на нее отличное впечатление. «Первое, что я заметила – интенсивность цветов на экране и скорость работы устройства. Компьютер включается за пару секунд и немедленно готов к работе. Дизайн разработан тоже очень удачно – устройство оснащено высококачественным экраном размером 13,9 дюйма, при этом края максимально тонкие, поэтому я могу полностью погрузиться в просмотр, что для меня как создателя содержания Youtube особенно важно».

Беате рассказывает, что ноутбук также является устройством, помогающим сосредоточиться на работе, поскольку, когда она садится за него, внимание полностью направлено на работу – монтируется видео для Youtube, поддерживается платформа Patreon, а также ведется активная работа по написанию статей и переписка по электронной почте. К тому же ускорить выполнение этих и многих других задач помогает встроенная в компьютер функция касания, ставшая еще более точной и естественной. «Это точно та функция, которую любой сможет удобно интегрировать в свою повседневную рабочую рутину и использовать, например, при работе в паре или группе, поскольку удобно управлять экраном может и тот, кто сидит рядом», – рассказывает Беате о функциях MateBook X Pro.

Учитывая, что работа в интернет-среде очень динамична и зачастую требует быстрой реакции, а также выполнения нескольких дел одновременно, полезным помощником молодого влогера стала встроенная в компьютер функция Multi-screen Collaboration, которая, по словам Беате, позволяет переносить содержание экрана телефона на экран ноутбука одним касанием и работать на обоих устройствах одновременно.

1,33 килограмма сюрпризов

Компьютеры уже давно не ограничиваются только стандартными функциями, удивляя своих пользователей и предлагая невиданные решения. Тестируя новый MateBook X Pro, местная знаменитость Youtube Бета Бейдз открыла для себя много нового. «Отправляясь по ежедневным делам, мне очень важно, чтобы компьютер был удобным. Компьютер Huawei компактный и легкий – всего 1,33 килограмма. В то же время, взяв его в руки, ощущаешь, насколько он прочный. Это определенно одно из его преимуществ». Она добавила, что устройство делает удобным и время работы от аккумулятора, поскольку не все хотят брать с собой зарядное устройство. «В первые четыре дня я ни разу не подключала MateBook X Pro к электросети. Я считаю, что это фантастический результат», – признает Беате.

ФОТО: Publicitātes foto

Однако для знатоков технологий такая производительность ноутбука не является чем-то необычным – благодаря наличию аккумулятора на 56 Вт·ч MateBook X Pro обеспечивает достойное управление экономией энергии, чтобы пользователь мог без дополнительной подзарядки работать с документами вплоть до 15 часов, в свою очередь, просматривать интернет-страницы – 11 часов без остановки.

«Очень интересным и надежным решением является удачная маскировка камеры в клавиатуре. Я не знаю, насколько мои опасения обоснованы, но чувствую себя увереннее, зная, что могу открыть камеру только когда в этом есть необходимость», – делится своими мыслями юная влогер, высоко оценившая расположение компьютерной камеры, практически незаметно интегрированной в клавиатуру.