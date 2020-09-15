Хамзат Чимаев - "новый Хабиб" и следующая суперзвезда в UFC?

О Чимаеве громко заговорили после того, как он одержал две уверенные победы меньше чем за 14 дней. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что соперники Чимаева за два поединка смогли нанести всего два удара на двоих.

После этого 26-летний спортсмен, который представляет Швецию, сделал несколько амбициозных заявлений.

"Я и есть UFC. И собираюсь уничтожить всех!" - написал боец в Instagram, приложив фотографию с главой UFC.

Чимаев также нелестно высказался о тех бойцах, с которыми он планирует встретиться в ближайшее время. "Майк Перри - хочу убить его, он мне не нравится. Хочу размазать Нэйта Диаза. Хочу показать, кто тут настоящий гангстер. Я не гангстер, я убиваю гангстеров", - произнёс Чимаев в интервью TMZ.

Кроме того, он обратился к Дэйне Уайту с просьбой предоставить ему возможность драться с тремя разными соперниками в один вечер. "Если я одолею своего следующего соперника, Дэйна, пожалуйста, я могу драться с Майей, Нэйтом и Ником Диасом в один вечер. Лёгкие деньги для полусреднего веса", - заявил Чимаев.

По словам Уайта, подобные заявления - это не только слова для привлечения внимания к своей персоне, но и реальный настрой бойца: "Этот парень не шутит, когда говорит о боях в один вечер. Конечно, в нынешних условиях это сложно реализовать, но мне нравится его настрой и я готов его поддержать".

Чимаева довольно часто в СМИ сравнивают с дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Некоторые даже достаточно уверенно заявляют, что Чимаев - новый Хабиб.

Сам Чимаев отмечает, что ни с кем себя не сравнивает и хорошо относится к Хабибу, уважая то, что он делает для своего народа.

"Хабиб мне очень нравится, у него великолепный рекорд, и он - лучший боец в мире. Но очень скоро первым номером рейтинга буду я", - самоуверенно заявляет Чимаев.

Видео: Яркие моменты поединков Хамзата Чимаева

Уроженца Чечни, который в 16 лет переехал в Швецию, попросив политического убежища в этой стране, нахваливает также наш соотечественник Мадарс Флеминас, который сражается в промоушене Cage Warriors.

В интервью порталу Apollo Флеминас рассказал, что какое-то время тренировался с Чимаевым, поэтому не сомневается в его ярком будущем.

"Хамзат - животное. Думаю, если он продолжит в том же духе, то в течение года станет чемпионом. Тут не может быть других вариантов. Я видел и тренировался с разными бойцами из UFC и Bellator - никто даже близко не делал то, что делает Хамзат", - сказал Флеминас.

Не стоит забывать также о том, что Чимаеву всего 26 лет. Не каждый боец в столь раннем возрасте способен ворваться в UFC и сделать так, чтобы о нём заговорили практически все любители ММА.

Поклонникам смешанных единоборств стоит особенно следить за этим бойцом, так как на данный момент есть все основания думать, что имя Хамзата Чимаева - это надолго.