В Вентспилсе таможенники конфисковали 300 тыс. пачек сигарет

Сигареты находились в грузовике, в котором, согласно документам, должны были быть металлические конструкции.

В субботу, 12 сентября, во время проверки грузовика перед загрузкой на паром, который курсирует из Вентспилса в Швецию, таможенники обнаружили вместо металлических конструкций 300 000 пачек (6 млн.) сигарет Winston.

ФОТО: Valsts ieņēmumu dienests

По предварительным расчетам, сумма неуплаченных налогов за эти сигареты составляет примерно 1,13 миллиона евро.

Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД.