В Вентспилсе таможенники конфисковали 300 тыс. пачек сигарет

В ходе таможенного контроля в Вентспилсском порту сотрудники Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) предотвратили незаконный перевоз 6 млн. (300 000 пачек) сигарет Winston, сообщает СГД.
Сигареты находились в грузовике, в котором, согласно документам, должны были быть металлические конструкции.
В субботу, 12 сентября, во время проверки грузовика перед загрузкой на паром, который курсирует из Вентспилса в Швецию, таможенники обнаружили вместо металлических конструкций 300 000 пачек (6 млн.) сигарет Winston.
По предварительным расчетам, сумма неуплаченных налогов за эти сигареты составляет примерно 1,13 миллиона евро.
Принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении, материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции СГД.
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