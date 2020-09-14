Пн, 14.09.2020
Если бы Алексей сейчас мог что-то сказать, первое, что он сказал бы: "Я надеюсь, что вы без меня очень-очень хорошо работаете". Мы надеемся его не разочаровать. Георгий Албуров, расследователь ФБК
Георгий Албуров, расследователь ФБК

В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко и Владимир Путин

ФОТО: SCANPIX/REUTERS

В Сочи завершились переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Лукашенко "Пул Первого".

Переговоры за закрытыми дверями продолжались более четырех часов.

Перед началом переговоров у Путина и Лукашенко был короткий разговор в присутствии журналистов.

Путин заявил, что Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов, а Лукашенко поблагодарил его за поддержку и назвал Россию "старшим братом".

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back