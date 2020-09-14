В Сочи завершились переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры за закрытыми дверями продолжались более четырех часов.

Перед началом переговоров у Путина и Лукашенко был короткий разговор в присутствии журналистов.

Путин заявил, что Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов, а Лукашенко поблагодарил его за поддержку и назвал Россию "старшим братом".