Итоги переговоров: Россия признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

Россия признает итоги выборов в Беларуси и считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по итогам переговоров между Лукашенко и Владимиром Путиным, сообщает "Медуза".
"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле", - сказал Песков.
Песков также отметил, что Россия всегда оказывала и будет оказывать поддержку экономике Беларуси.
Пресс-секретарь подчеркнул, что кредит в 1,5 миллиарда долларов Москва дает Беларуси, а не лично Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин сообщил на встрече с Александром Лукашенко, что Россия предоставит Беларуси государственный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.
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