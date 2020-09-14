Итоги переговоров: Россия признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси

"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь. И является визави президента Путина в межгосударственных отношениях. Что касается тех людей, которые не согласны с результатами выборов, все они являются гражданами братской Беларуси, всех мы их ценим и любим. Но мы хотим, чтобы все, что происходит в Беларуси, происходило не в форме каких-то неконституционных процессов, а в правовом поле", - сказал Песков.