Видео ⟩ Погибшего у Южного моста мотоциклиста в последний путь проводили мотоколонной

Согласно публикации в социальных сетях, выезд начинался от заправочной станции Circle K на Югле, на выезде из города, после чего колонна проследовала на Яунциемское кладбище.

13 сентября в социальной сети Facebook, в общедоступной группе MOTO Community, Александр Вереденко опубликовал видео, как погибшего мотоциклиста провожали в последний путь. По опубликованным кадрам видно, что на приглашение проститься откликнулись многие.

Видео: Погибшего мотоциклиста проводили в последний путь

Автор видео: Александр Вереденко, Emri Studios

Напомним, авария произошла в воскресенье, 6 сентября, в 19:36 на улице Славу в Риге, напротив дома по улице Зилупес, 31. При невыясненных обстоятельствах погиб водитель мотоцикла Honda GL 1500.

Позднее Госполиция распространила фотографии автомобилей, водители которых могли стать очевидцами ДТП. "Просьба отозваться водителей автомобилей с фотографий, вы - возможные свидетели, так как зафиксировано, что конкретные транспортные средства были вблизи ДТП", - говорилось в сообщении полиции.

Также полиция еще раз призвала отозваться любых возможных очевидцев ДТП по телефонам 67219765, 26467582 (в рабочие дни с 8:00 до 16:30) или 110.

ФОТО: VP

ФОТО: VP