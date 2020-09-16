"Мы никого не заставляем протестовать". Создатель Nexta о миссии своей платформы

Пять лет назад молодой белорус Степан Путило, который сейчас живет в Польше, создал канал на YouTube, чтобы шутить о "вечном" президенте Беларуси Александре Лукашенко. Сейчас проект Путило Nexta является одним из основных источников независимой информации в охваченной протестами Беларуси, сообщает RFE/RL.

В 2018 году у Путило возникли проблемы с политикой авторского права на YouTube. Это привело к тому, что он изменил тактику и перенес Nexta в Telegram, социальную сеть, которая особенно популярна в странах, где государственные учреждения подавляют независимые СМИ и стремятся ограничить права человека на свободу слова. К таким странам относится Беларусь.

Сейчас, во время протестов в Беларуси, Nexta - является одним из самых популярных источников информации для людей, которые пытаются заполучить независимую и не прошедшую цензуру информацию о том, что происходит в стране.

В настоящее время у Telegram-канала Nexta более двух миллионов подписчиков, что делает его одним из крупнейших альтернативных источников информации в стране.

В Беларуси уже больше месяца проходят массовые акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа.

В контексте протестов у Telegram-канала Nexta две задачи: освещать акции протеста населения и действия властей против мирных демонстрантов, а также подбадривать протестующих и побуждать их не сдаваться.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Более революционно

"Еще до начала революции мы были нетрадиционным каналом информации. У нас не было централизованного сайта. Мы - современный информационный канал, в основном для молодежи", - говорит 22-летний Путило в беседе с RFE/RL.

Однако после начала протестов Telegram-канал Nexta "немного изменился, стал более революционным, потому что люди требуют этого от нас", - говорит создатель платформы.

"Нас также просят публиковать планы [протестного движения], потому что в Беларуси просто нет отдельных лидеров, тем более с такой аудиторией. Если бы они были, то понятно, что их немедленно задержали бы. Поэтому сейчас мы не только информируем, но и в какой-то степени координируем людей", - подчеркивает Путило.

В настоящее время команда Nexta состоит из шести человек, которые находятся в столице Польши Варшаве.

"Мы никого не заставляем протестовать. Мы рассказываем людям, что они могут выйти на улицу и защищать свои права. Белорусы протестуют по своей воли", - говорит основатель Nexta.

Степан Путило родился и вырос в Минске. После школы он поехал в польский город Катовице, чтобы изучать кинопроизводство. После окончания учебы он переехал в Варшаву.

На своей родине он не был с 2018 года, когда против него возбудили уголовное дело за оскорбление президента на YouTube. Белорусские власти пожаловались социальной сети YouTube, что видео, размещенные на канале Путило, нарушают авторские права. В итоге YouTube закрыл канал Nexta, вынудив Степана перенести свою деятельность в Telegram.

"Мы получили десятки угроз. Угрожали взорвать наш офис", - говорит Путило о деятельности Nexta.

Он рассказывает, что его родители и младший брат также уехали из Польши в Беларусь по соображениям безопасности.

В СМИ появились сообщения о том, что польская полиция охраняет офис Nexta в Варшаве. Путило отказался комментировать эту информацию.

Активист высказывается о режиме Лукашенко: "Люди всегда были недовольны, особенно в последние годы, когда они действительно устали от Лукашенко".

ФОТО: Reuters/ScanPix

Отличный пример для остального мира

После выборов 9 августа, на которых победил Лукашенко, но результаты которых большинство населения считает фальшивыми, люди начали массово и громко выражать эту усталость от диктатора.

"Люди смогли объединиться и теперь чувствуют себя хозяевами на своей земле", - подчеркивает Путило.

"Белорусы - отличный пример для остального мира. Во время акций протеста люди снимают обувь, забираясь на скамейки, покупают друг другу воду, еду и цветы. Это свидетельство высочайшего уровня самоорганизации", - говорит активист.

"Лукашенко говорит белорусам, что государство воспитало их и сделало людьми, и теперь они неблагодарны. Однако страна, которую олицетворяет Лукашенко, не уважает народ - людей, которые учат детей в школах и создают рабочие места", - говорит Путило.

Протесты против фальсификации результатов выборов в Беларуси проходят уже пять недель.

Как сообщалось, согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%.

Однако оппозиция на основании доказательств беспрецедентных нарушений заявила, что результаты выборов сфальсифицированы. Европейский Союз и другие западные страны также отказались признать результаты выборов.

Протесты против фальсификации результатов выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие ранены.

Насилие против демонстрантов вызвало возмущение в Беларуси и за ее пределами, поскольку власти пытаются подавить протесты силой.