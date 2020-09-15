В Латвии - пять новых случаев Covid-19. Четверо из них - из Украины и России

С начала пандемии в Латвии сделано 282 835 тестов на Covid-19, выявлено 1482 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки не было госпитализировано новых пациентов с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 10 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести. За все время из больниц было выписано 211 пациентов.