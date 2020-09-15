В Латвии - пять новых случаев Covid-19. Четверо из них - из Украины и России

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2717 тестов на Covid-19, подтверждено пять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, четверо заболевших заразились за границей (Украина, Россия), один - контактное лицо заболевшего ранее.
С начала пандемии в Латвии сделано 282 835 тестов на Covid-19, выявлено 1482 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 35 человек скончались.
За прошедшие сутки не было госпитализировано новых пациентов с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 10 пациентов с Covid-19, у всех заболевание средней тяжести. За все время из больниц было выписано 211 пациентов.
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