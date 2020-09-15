Измученная болезнью певица МакSим экстремально похудела

СМИ сообщили, что вокалистка экстремально похудела. Кроме того, в ее Instagram-аккаунте удалены все фотографии. Сейчас знаменитость вернулась в Москву и проводит время с дочками. Издание "Комсомольская правда" указывает, что артистка очень похудела.

Журналисты предполагают, что это связано и с переменами в личной жизни. В начале года красавица объявила о грядущей свадьбе. Больше никакой информации об этом нет.

Ранее стало известно, что МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем. Проблемы, которые возникли у певицы после аварии, произошедшей весной 2019 года, обострились. Врачи рекомендовали ей больше уделить время здоровью и отдохнуть. В итоге было принято решение взять отпуск на неопределенный срок.

Напомним, после ДТП, в котором пострадала звезда, ей диагностировали частичную потерю памяти и многочисленные ушибы. У МакSим возникли проблемы с сосудами головного мозга и позвоночником.