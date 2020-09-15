Устройство, которое нам не понять: измельчитель пищевых отходов

Измельчитель отходов в американских домах не является чем-то необычным - это простое устройство, встроенное в раковину, которое измельчает органические отходы и смывает их в канализацию. Во многих местах Европы данная система непонятна или даже ненеизвестна.
Бытовой измельчитель пищевых отходов - это несложный прибор, единственная задача которого - измельчать и утилизировать (посредством канализации) остатки пищевых продуктов. Таким образом уменьшается количество выбрасываемых органических отходов, пишет Insider.
Плюсы
Во-первых, измельчитель помогает существенно уменьшить количество органических отходов, во-вторых - благодаря этому на кухне не появляется неприятный запах, который образуется после того, как в мусорной корзине долгое время портилась еда. В-третьих, раковина забивается реже.
Минусы
Но стоит отметить и минусы устройства: незначительное увеличение потребления воды и электричества, а также высокий уровень шума во время работы прибора.
Хотя и измельчители отходов в основном используются в Северной Америке, они потихоньку начинают "приходить" и в страны Европы. Например, данная система уже разрешена в Великобритании, Ирландии, Дании, Норвегии, Швеции, Италии и Испании.
В Латвии тоже измельчители можно приобрести и установить, однако, прежде чем это сделать, следует проконсультироваться с опытным сантехником или с другим специалистом. Многие канализационные системы не предназначены для смыва остатков пищи и могут забивать стоки.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!