Устройство, которое нам не понять: измельчитель пищевых отходов

Бытовой измельчитель пищевых отходов - это несложный прибор, единственная задача которого - измельчать и утилизировать (посредством канализации) остатки пищевых продуктов. Таким образом уменьшается количество выбрасываемых органических отходов, пишет Insider.

Измельчитель отходов ФОТО: Wikimedia Commons

Плюсы

Во-первых, измельчитель помогает существенно уменьшить количество органических отходов, во-вторых - благодаря этому на кухне не появляется неприятный запах, который образуется после того, как в мусорной корзине долгое время портилась еда. В-третьих, раковина забивается реже.

Минусы

Но стоит отметить и минусы устройства: незначительное увеличение потребления воды и электричества, а также высокий уровень шума во время работы прибора.

ФОТО: Wikimedia Commons

Хотя и измельчители отходов в основном используются в Северной Америке, они потихоньку начинают "приходить" и в страны Европы. Например, данная система уже разрешена в Великобритании, Ирландии, Дании, Норвегии, Швеции, Италии и Испании.

В Латвии тоже измельчители можно приобрести и установить, однако, прежде чем это сделать, следует проконсультироваться с опытным сантехником или с другим специалистом. Многие канализационные системы не предназначены для смыва остатков пищи и могут забивать стоки.