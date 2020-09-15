"Если у соседа горит дом, вряд ли вы снизите безопасность у себя". Винькеле о повышении порога

Министр напомнила, что по инициативе Министерства экономики этот вопрос в правительстве уже обсуждался, но большинство министров не поддержали изменения, и Винькеле надеется, что Латвии и в будущем не придется повышать этот порог.

Политик подчеркнула, что на одной чаше весов лежит сфера гостеприимства, на которую приходится около 2,5% валового внутреннего продукта страны, а на другой - возможность свободного передвижения внутри страны, и весы в данном случае перевешивают в пользу второго.

Винькеле признала, что давление по поводу изменения порога для самоизоляции является значительным, в том числе со стороны соседних с Латвией стран, однако непонятно, почему Латвия должна рисковать здоровьем жителей.

Если у соседа горит дом, вряд ли вы снизите требования безопасности в своем доме, подчеркнула политик.

Министр указала на то, что повышение этого порога увеличит риск заражения Covid-19 в Латвии, что, в свою очередь, может привести к введению различных ограничений внутри страны, и это будет "гораздо более травматично для экономики".

Вместо этого Минздрав вынесет на обсуждение правительства предложение о сокращении срока самоизоляции с 14 до 10 дней.

Противоположного мнения придерживается министр внутренних дел Сандис Гиргенс, который считает, что порог следует увеличить, поскольку необходимо приложить все усилия для стимулирования экономики и увеличения доходов государства.

"Я не оспариваю, что есть риск заражения Covid-19, но существуют и альтернативные решения - требовать использования масок, проводить тестирование на границе", - подчеркнул он.

Гиргенс неоднократно отмечал, что нагрузка на Государственную полицию в связи с необходимостью контроля соблюдения самоизоляции значительно возросла.