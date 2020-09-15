Вт, 15.09.2020
Мне рассказали о картинах, которые можно увидеть в Детской больнице. У ребенка агрессивный прогрессирующий рак - он желтый, как лимон, живот как футбольный мяч. У матери заплаканные глаза, а жизнь ее ребенка днями искусственно поддерживают. Петерис Апинис
Петерис Апинис

Полиция Латвии разыскивает мужчину на фото

ФОТО: Valsts policija

Валмиерский участок Управления Видземского региона Госполиции по подозрению в совершении уголовного преступления имущественного характера разыскивает мужчину, изображенного на фотографии.

Призываем всех, кто знает человека на фотографии или его возможное местонахождение, позвонить в полицию по телефону 110 или 64201375.

"Мы также призываем человека на фото самому явиться в полицию", - сказали сотрудники правоохранительных органов.

VP Valmieras iecirkņa amatpersonas meklē attēlā redzamo vīrieti Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras...

Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 15 сентября 2020 г.

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back