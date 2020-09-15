Полиция Латвии разыскивает мужчину на фото

Валмиерский участок Управления Видземского региона Госполиции по подозрению в совершении уголовного преступления имущественного характера разыскивает мужчину, изображенного на фотографии.
Призываем всех, кто знает человека на фотографии или его возможное местонахождение, позвонить в полицию по телефону 110 или 64201375.
"Мы также призываем человека на фото самому явиться в полицию", - сказали сотрудники правоохранительных органов.
VP Valmieras iecirkņa amatpersonas meklē attēlā redzamo vīrieti Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras...Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 15 сентября 2020 г.
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