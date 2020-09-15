Полиция Латвии разыскивает мужчину на фото

Призываем всех, кто знает человека на фотографии или его возможное местонахождение, позвонить в полицию по телефону 110 или 64201375.

"Мы также призываем человека на фото самому явиться в полицию", - сказали сотрудники правоохранительных органов.

VP Valmieras iecirkņa amatpersonas meklē attēlā redzamo vīrieti Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valmieras... Опубликовано Valsts policija meklē Вторник, 15 сентября 2020 г.