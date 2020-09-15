ВИДЕО ⟩ 3 секунды! Марко Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии

31-летний атакующий полузащитник вышел на замену на 57-й минуте матча и тут же забил гол в ворота хозяев поля. Пресс-служба Кубка Германии отмечает, что Ройс поразил ворота "Дуйсбурга" через 3 секунды после появления на поле. Это рекорд турнира.

⚽ Sancho

⚽ Bellingham

⚽ Hazard

⚽ Reyna

⚽ Reus



Duisburg prove no match for Dortmund 👊#DFBPokal #MSVBVB pic.twitter.com/wmZtzp18cz — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) September 15, 2020

До этого автором самого быстрого гола после выхода на замену в Кубке Германии был Антони Модест, который в 2014 году забил за "Хоффенхайм" в домашнем матче против "Франкфурта" (5:1) через 12 секунд после появления на поле.

Отметим также, что Марко Ройс восстановился после травмы и забил в официальном матче впервые с февраля. Матч "Дуйсбург" - "Боруссия" завершился победой гостей из Дортмунда со счётом 5:0.