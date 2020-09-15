Вт, 15.09.2020
Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом. Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси
Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • 3 секунды! Марко Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии

ВИДЕО ⟩ 3 секунды! Марко Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии

Марко Ройс

ФОТО: AFP/SCANPIX

Футболист дортмундской "Боруссии" Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, отличившись в гостевом матче с "Дуйсбургом".
 

31-летний атакующий полузащитник вышел на замену на 57-й минуте матча и тут же забил гол в ворота хозяев поля. Пресс-служба Кубка Германии отмечает, что Ройс поразил ворота "Дуйсбурга" через 3 секунды после появления на поле. Это рекорд турнира.

До этого автором самого быстрого гола после выхода на замену в Кубке Германии был Антони Модест, который в 2014 году забил за "Хоффенхайм" в домашнем матче против "Франкфурта" (5:1) через 12 секунд после появления на поле.

Отметим также, что Марко Ройс восстановился после травмы и забил в официальном матче впервые с февраля. Матч "Дуйсбург" - "Боруссия" завершился победой гостей из Дортмунда со счётом 5:0.

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back