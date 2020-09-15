ВИДЕО ⟩ 3 секунды! Марко Ройс забил самый быстрый гол в истории Кубка Германии

Футболист дортмундской "Боруссии" Марко Ройс установил рекорд Кубка Германии, отличившись в гостевом матче с "Дуйсбургом".
31-летний атакующий полузащитник вышел на замену на 57-й минуте матча и тут же забил гол в ворота хозяев поля. Пресс-служба Кубка Германии отмечает, что Ройс поразил ворота "Дуйсбурга" через 3 секунды после появления на поле. Это рекорд турнира.
⚽ Sancho— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) September 15, 2020
⚽ Bellingham
⚽ Hazard
⚽ Reyna
⚽ Reus
Duisburg prove no match for Dortmund 👊#DFBPokal #MSVBVB pic.twitter.com/wmZtzp18cz
До этого автором самого быстрого гола после выхода на замену в Кубке Германии был Антони Модест, который в 2014 году забил за "Хоффенхайм" в домашнем матче против "Франкфурта" (5:1) через 12 секунд после появления на поле.
Отметим также, что Марко Ройс восстановился после травмы и забил в официальном матче впервые с февраля. Матч "Дуйсбург" - "Боруссия" завершился победой гостей из Дортмунда со счётом 5:0.
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