"Я все еще почти ничего не умею". Навальный написал свой первый пост после отравления

На фотографии Навальный запечатлен в своей палате в немецкой клинике Charite вместе с семьей.

В его публикации написано: "Привет, это Навальный. Скучаю по вам.

Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам.

Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую".

14 сентября клиника Charite сообщила, что Навального отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Врачи отмечали, что политик начал на короткое время вставать с больничной койки.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в службах безопасности ФРГ написала, что Навальный пообщался с представителем прокуратуры Германии. "Он полностью осознает свое состояние, что с ним произошло и где он сейчас. Он не планирует оставаться в ссылке в Германии. Он хочет вернуться домой в Россию, чтобы продолжить свою миссию", - сказал собеседник газеты.