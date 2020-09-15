Организаторы объяснили, почему бой Бриедиса перенесли из Латвии в Германию

Изначально бой был запланирован на 21 марта в Риге, но в связи с распространением Covid-19 его отложили на 16 мая. Затем был отложен и запланированный на 16 мая бой. На прошлой неделе выяснилось, что поединок Бриедиса и Дортикоса состоится 26 сентября в Мюнхене.

Решающий поединок Всемирной боксёрской суперсерии состоится в телевизионной студии Plazamedia Broadcasting Center, однако присутствовать лично зрители на поединке не смогут.

"Германия очень хорошо справляется с пандемией. Там уже состоялись боксёрские и другие спортивные мероприятия", - приводит слова Зауэрланда портал Boxing Scene.

Организаторы Всемирной боксёрской суперсерии отметили, что Германия была первой страной, в которой возобновились футбольные матчи на самом высоком уровне.

"Германия - лидер в борьбе с пандемией коронавируса, поэтому нам показалось, что это самое лучшее место, где можно организовать бой".

Организаторы суперсерии также высоко оценили студию Plazamedia, в которой должен пройти бой.

"Это одна из лучших и технологически найболее развитых киностудий в мире. Вы увидите - это будет эпично", - заявил Зауэрланд.

35-летний Бриедис за свою профессиональную карьеру одержал 26 побед, 19 из которых нокаутом, и потерпел одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге он проиграл украинцу Александру Усику.

В свою очередь 34-летний кубинец Дортикос одержал 26 побед, 24 из которых нокаутом, и также потерпел одно поражение - спустя неделю после проигрыша Бриедиса Усику кубинец в Сочи во втором полуфинале WBSS проиграл россиянину Мурату Гассиеву.