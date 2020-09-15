Вт, 15.09.2020
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Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси

Фото ⟩ Принцу Гарри - 36! Как его поздравили принц Уильям и Кейт Миддлтон?

ФОТО: Reuter/ScanPix

Сегодня, 15 сентября, младший принц празднует свой 36-й день рождения. Брат и невестка уже поздравили его!  

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали в своем Instagram забавное фото с одного из спортивных мероприятий. Троица в движении и все они выглядят очень счастливыми, а выражение лица Гарри - точно праздничное, поскольку он с явным отрывом лидирует в забеге.

"Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня", - подписали снимок герцоги Кембриджские. 

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