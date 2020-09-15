Фото ⟩ Принцу Гарри - 36! Как его поздравили принц Уильям и Кейт Миддлтон?

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали в своем Instagram забавное фото с одного из спортивных мероприятий. Троица в движении и все они выглядят очень счастливыми, а выражение лица Гарри - точно праздничное, поскольку он с явным отрывом лидирует в забеге.