Фото ⟩ Принцу Гарри - 36! Как его поздравили принц Уильям и Кейт Миддлтон?

Сегодня, 15 сентября, младший принц празднует свой 36-й день рождения. Брат и невестка уже поздравили его!
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали в своем Instagram забавное фото с одного из спортивных мероприятий. Троица в движении и все они выглядят очень счастливыми, а выражение лица Гарри - точно праздничное, поскольку он с явным отрывом лидирует в забеге.
"Желаем принцу Гарри счастливого дня рождения сегодня", - подписали снимок герцоги Кембриджские.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!