В Золитуде у детсада, возможно, из пневматического оружия выстрелили в мужчину

Инцидент произошел в 17:30 на 16-й Имантской линии у детского сада. Имеющаяся в распоряжении полиции информация свидетельствует, что, возможно, стреляли из пневматического оружия.

Значительных травм пострадавший не получил.

Стрелок, скорее всего, находился за пределами территории детсада. Для выяснения обстоятельств полиция начала уголовный процесс по факту хулиганства.

Латвийское радио сообщило, что инцидент произошел на территории детсада Zelta atslēdziņa. Пострадавший - отец воспитанника детского сада, пуля попала ему в лицо, когда он пришел за ребенком.