Полиция контролирует почти 5000 человек, которым нужно соблюдать самоизоляцию

В данный момент Госполиция контролирует 4996 лиц, которым после возвращения из-за границы необходимо соблюдать требования самоизоляции, сообщает агентство LETA.
В полиции отметили, что это число меняется каждый день.
В период с 7 по 23 сентября полиция начала 25 процессов административного нарушения за несоблюдение самоизоляции. Чаще всего эти требования не соблюдались в Рижском регионе.
И в этот раз лица не соблюдали требования и не находились по месту жительства, а посещали публичные и общественные места.
Кроме того, начаты восемь процессов административного нарушения о несоблюдении других требований эпидемиологической безопасности - места развлечения продолжали работать после полуночи. Еще два протокола начаты в связи с несоблюдением ограничений на собрания.
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