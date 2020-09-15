Полиция контролирует почти 5000 человек, которым нужно соблюдать самоизоляцию

В полиции отметили, что это число меняется каждый день.

В период с 7 по 23 сентября полиция начала 25 процессов административного нарушения за несоблюдение самоизоляции. Чаще всего эти требования не соблюдались в Рижском регионе.

И в этот раз лица не соблюдали требования и не находились по месту жительства, а посещали публичные и общественные места.

Кроме того, начаты восемь процессов административного нарушения о несоблюдении других требований эпидемиологической безопасности - места развлечения продолжали работать после полуночи. Еще два протокола начаты в связи с несоблюдением ограничений на собрания.