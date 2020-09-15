Бывший вратарь рижского "Динамо" проехал на машине до нового места работы 2740 километров

Макаров поехал из Казани в Москву, после чего отправился в Ригу, а затем доехал до Братиславы.

За два дня он проехал 2740 километров.

Ruský brankár #hcslovan Andrej @Makki1993 Makarov je už v Bratislave. Cestu z Kazane cez Moskvu a Rigu dlhú vyše 2 740 km prešiel za necelé dva dni autom! Po povinnej karanténe a testovaní na #COVID19 by sa mohol objaviť na prvom spoločnom tréningu v stredu alebo štvrtok. — HC SLOVAN Bratislava (@hcslovanba) September 14, 2020

После проверок на Covid-19 он в среду или четверг присоединится к "Словану" на тренировках.

27-летний Макаров в прошлом сезоне в составе рижского "Динамо" выходил на лёд в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Макаров помог команде одержать четыре победы, в среднем за игру он отражал 90,6% бросков соперника и пропускал 3,12 гола.

В этом сезоне за "Слован" выступает и литовский защитник Нериюс Алишаускас, который последние три сезона отыграл в рижском "Динамо".