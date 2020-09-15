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Бывший вратарь рижского "Динамо" проехал на машине до нового места работы 2740 километров

Андрей Макаров

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Выступавший в прошлом сезоне за рижское "Динамо" вратарь Алексей Макаров поехал на новое рабочее место на машине, преодолев при этом расстояние в 2740 километров, сообщил братиславский клуб "Слован".

Макаров поехал из Казани в Москву, после чего отправился в Ригу, а затем доехал до Братиславы.

За два дня он проехал 2740 километров.

После проверок на Covid-19 он в среду или четверг присоединится к "Словану" на тренировках.

27-летний Макаров в прошлом сезоне в составе рижского "Динамо" выходил на лёд в 19 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Макаров помог команде одержать четыре победы, в среднем за игру он отражал 90,6% бросков соперника и пропускал 3,12 гола.

В этом сезоне за "Слован" выступает и литовский защитник Нериюс Алишаускас, который последние три сезона отыграл в рижском "Динамо".

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