Вт, 15.09.2020
Мне рассказали о картинах, которые можно увидеть в Детской больнице. У ребенка агрессивный прогрессирующий рак - он желтый, как лимон, живот как футбольный мяч. У матери заплаканные глаза, а жизнь ее ребенка днями искусственно поддерживают. Петерис Апинис
Петерис Апинис
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У посольства Беларуси в Риге прошла акция протеста

Акция протеста у посольства Беларуси

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник, 15 сентября, у посольства Беларуси в Риге прошла акция протеста в поддержку Координационного совета оппозиции Беларуси и всех белорусов, которые сейчас переживают направленные против себя репрессии, сообщила руководитель молодежного отделения движения "За!" Лаура Ригерте.

Агентство LETA отмечает, что люди зажгли свечи и возложили цветы.

Галерея: Акция протеста у посольства Беларуси в Риге

По словам Ригерте, акция организована как ответа на события последних дней, когда были задержаны два члены Координационного совета Беларуси - Максим Знак и Мария Колесникова.

Она отметила, что сейчас в Беларуси на свободе осталась всего один член совета - писатель и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

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