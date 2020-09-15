Во вторник, 15 сентября, у посольства Беларуси в Риге прошла акция протеста в поддержку Координационного совета оппозиции Беларуси и всех белорусов, которые сейчас переживают направленные против себя репрессии, сообщила руководитель молодежного отделения движения "За!" Лаура Ригерте.