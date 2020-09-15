Во вторник, 15 сентября, у посольства Беларуси в Риге прошла акция протеста в поддержку Координационного совета оппозиции Беларуси и всех белорусов, которые сейчас переживают направленные против себя репрессии, сообщила руководитель молодежного отделения движения "За!" Лаура Ригерте.
Агентство LETA отмечает, что люди зажгли свечи и возложили цветы.
Галерея: Акция протеста у посольства Беларуси в Риге
По словам Ригерте, акция организована как ответа на события последних дней, когда были задержаны два члены Координационного совета Беларуси - Максим Знак и Мария Колесникова.
Она отметила, что сейчас в Беларуси на свободе осталась всего один член совета - писатель и лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.
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