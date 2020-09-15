У 84-летней матери российского министра нашли недвижимость на 55,9 миллионов евро

Издание выяснило, что матери министра официально принадлежит участок земли площадью 2,5 гектара, а также находящиеся на ней жилые и хозяйственные постройки.

Площадь самого большого жилого здания превышает 4000 квадратных метров.

Рядом с собственностью матери находится и официально принадлежащий самому министру дом, и он значительно меньше. Ранее дом также официально принадлежал матери Мантурова, однако в мае этого года она подарила его сыну.

Денис Мантуров - самый богатый российский министр. За 2019 год он указал в декларации официальные доходы в размере 586 миллионов рублей (6,6 миллионов евро).