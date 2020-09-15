У 84-летней матери российского министра нашли недвижимость на 55,9 миллионов евро

84-летней матери министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова "принадлежит" эксклюзивная недвижимость в Подмосковье стоимостью 5 миллиардов рублей (55,9 миллионов евро), пишет "Собеседник".
Издание выяснило, что матери министра официально принадлежит участок земли площадью 2,5 гектара, а также находящиеся на ней жилые и хозяйственные постройки.
Площадь самого большого жилого здания превышает 4000 квадратных метров.
Рядом с собственностью матери находится и официально принадлежащий самому министру дом, и он значительно меньше. Ранее дом также официально принадлежал матери Мантурова, однако в мае этого года она подарила его сыну.
Денис Мантуров - самый богатый российский министр. За 2019 год он указал в декларации официальные доходы в размере 586 миллионов рублей (6,6 миллионов евро).
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