В Европе дискутируют о сокращении числа рабочих дней. Актуально ли это для Латвии?

Как рассказала Латвийскому радио профессор Латвийского университета Байба Шавриня, идея о сокращенной рабочей неделе не нова - об этом дискутировали уже в 30-е годы прошлого века, во время Великой депрессии, когда было много безработных, пишет Lsm.lv.

"Известный английский экономист Джон Мейнард Кейнс писал в то время, что в будущем американцы будут работать не больше 15 часов в неделю. И это будет связано с техническим прогрессом, так как машины смогут делать много из того, что сейчас делает человек. Сейчас Microsoft ввел в Японии четырехдневную рабочую недели и констатировал, что действительно производительность труда выросла на 40%.

Но нужно и понимать, что речь идет о Японии, где, конечно, рабочая сила используется максимально, и в их случае эта продуктивность действительно растет", - пояснила профессор ЛУ.

Сокращенная рабочая неделя позволяет проводить больше времени с семьей, люди становятся более счастливыми и снижается синдром выгорания. Шавриня рассказала, что в Новой Зеландии, где в экономике очень важна туристическая отрасль, в этом году сокращенная рабочая неделя, чтобы люди могли больше путешествовать по своей стране.

Сокращенная рабочая неделя позволяет сэкономить электроэнергию, однако главный плюс - возможность снизить уровень безработицы.

"Во Франции в 1996 году приняли закон, устанавливающий, что имеющимся работникам рабочее время сокращается, чтобы можно было взять на работу безработных. Особый акцент был на длительных безработных. Этот эксперимент продолжался два года и перерос в протестное движение. Молодые люди уничтожали, сжигали автобусы и били стекла", - сказала Шавриня.

В свою очередь руководитель аналитического отдела Министерства экономики Янис Салминьш Латвийскому радио отметил -

Германия, Финляндия и Франция дискутируют о сокращенной рабочей неделе, так как там работают продуктивнее и в час зарабатывают куда больше, чем в Латвии.

"Например, в Германии работают 35 часов в неделю, в среднем в час зарабатывают 30 евро. Это означает, что их еженедельные доходы превышают 1000 евро. Мы работаем 40 часов, средний доход - 10 евро в час, что соответственно 400 евро в неделю. В развитых экономиках люди за меньшее количество часов зарабатывают достаточно денег для проживания. Думаю, если бы в Латвии ввели такую регулировку, многие продолжили бы работать сверхурочно и таким образом увеличивать свои доходы", - сказал представитель Минэкономики.

Профессор ЛУ Байба Шавриня отметила, что есть рабочие места, например, больницы и аэропорты, где работа идет семь дней в неделю 24 часа в сутки, и там никогда не получится ввести четырехдневную рабочую неделю. Если работать меньше, снизятся и доходы.

"В среднем, снижение составит 10%. Есть разные традиции и менталитеты. Есть большой слой жителей, которые вообще не рвутся работать и с куда большим удовольствием живут на социальные пособия. Предприятиям сложно принимать на работу новых людей, их еще нужно обучить, поэтому и экономический эффект уже очень оспорим. Таким образом, есть как административные, так и финансовые трудности.

Куда выгоднее удержать на работе опытного работника, да и смена поколений не везде происходит удачно", - сказала профессор ЛУ.

Если бы Латвия производила больше продуктов с высокой добавленной стоимостью, то и работать можно было бы меньше, а заработать - больше.