ФОТО ⟩ Дуэт Граудиня/Кравченок стартовал на чемпионате Европы в Юрмале с победы

Латвийский дуэт Тина Граудиня и Анастасия Кравченок начал защиту титула с победы над финками Рикой Лехтонен и Ниной Ахтиайнен - 2:0 (21:14, 21:14).

В среду, 16 сентября, латвийские волейболистки сразятся за первое место в группе с россиянками Ксенией Дабижей и Дарьей Рудик.

Напомним, 4 сентября выяснилось, что Граудиня сдала положительный тест на коронавирус, в связи с чем участие латвийского дуэта в чемпионате Европы было под большим вопросом. Затем Граудиня сдала ещё несколько тестов, которые оказались негативными, поэтому спортсменки получили разрешение на участие в турнире в Юрмале.

Тем не менее, из-за этой причины Граудиня и Кравченок пропустили несколько подготовительных дней перед первенством континента.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.

Фото: Первый день чемпионата Европы в Юрмале