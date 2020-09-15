Непонимание и отрицательное отношение: мама трех детей рассказала о реакции на заболевание семьи Covid-19

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала передаче Panorāma Латвийского телевидения, что заболела вся семья - оба родителя и трое детей, двое из которых подростки, а третий - самый маленький.

Тяжелее всех заболела мама.

По телефону она рассказала передаче, что уже с самого начала столкнулась с проклятиями со стороны родителей одноклассников детей - в родительских группах некоторые выразили поддержку семье, а другие проклинали: как так могло произойти, что кто-то больной ходил в школу.

Во время болезни у женщины десять дней держалась температура 39 градусов, ее мучили головная боль и тошнота. Когда стало совсем плохо, ее доставили в больницу, однако медики мало чем могли помочь, так как лекарств от Covid-19 нет и можно лишь снизить симптомы. "У меня спросили, для чего я хочу лекарство, и мне было сложно решить, сбивать температуру или нет", - сказала она.

Так как температура больше всего поднималась, когда больная ложилась, она много ходила и держала на голове влажное полотенце. "Так я несколько дней держалась, параллельно принимая антибиотики", - рассказала женщина.

С отрицательным отношением она столкнулась и в лечебном учреждении, когда семейный врач направила ее на повторный рентген легких.

В направлении было указано, что исследование необходимо после заболевания Covid-19, против чего выступили работники медучреждения в регистратуре - они сказали, что не примут пациентку, так как надо предоставить отрицательные тесты на Covid-19.

Старшие дети перенесли Covid-19 легко - у сына пару дней немного болели голова и горло, была совсем небольшая температура, у дочери насморк продолжался дольше.

Единственными, кого семья регулярно встречала во время болезни, были сотрудники полиции, которые каждый день контролировали, соблюдают ли заболевшие карантин.

"Мы были на даче, поэтому приезд полиции не помешал. Они включили проблесковые огни, был звонок, вышли показаться", - рассказала женщина, добавив, что

стражи порядка всегда любезно интересовались, все ли хорошо и хватает ли у семьи продуктов.

Одноклассники старшего ребенка знали, что дети заболели Covid-19, так как болели и другие дети в классе. В классе младшего ребенка об этом не знали, и родители позволили ему самому решить - говорить или нет, так как реакция может быть разной: например, кто-то не захочет сидеть рядом, одноклассники могут задавать много вопросов, может быть слишком много внимания. Младший ребенок решил хотя бы пока никому не говорить, чем он болел.

Эпидемиологам так и не удалось выяснить, как именно заболела семья, так как отец летел через несколько аэропортов, а у детей, в свою очередь, заболели и одноклассники.

Женщина считает, что к требованиям дистанцирования и самоизоляции действительно нужно относиться серьезно, так как заранее нельзя знать, как будет протекать заболевание.

"Мы уже не знаем, действительно ли все благополучно закончилось", - добавила она.