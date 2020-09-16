Эстель - дочь легенды "Арсенала" и возлюбленная будущей звезды "МЮ"

Всё дело в дочери футболиста - Эстель Бергкамп, которая по совместительству является возлюбленной новобранца "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека. Поговаривают, что голландец перебрался в Англию именно после совета своего будущего тестя Денниса Бергкампа.

Девушке 24 года и всю свою жизнь она окружена футболом и людьми из этого вида спорта. Её отец не нуждается в представлении, её кузен - был нападающим в ряде голландских клубов, дядя - работал врачом в футбольном клубе "Эксельсиор". Кто бы сомневался, что и личная жизнь Эсталь будет связана с футболом.

"Р-Спорт" пишет, что Деннис Бергкамп и Донни ван де Бек долгое время работали бок о бок сначала в молодёжных, а затем и в основной команде амстердамского "Аякса". Короче говоря, у Бергкампа было довольно много времени, чтобы присмотреться к будущему зятю.

Ван де Бек перешёл в "МЮ" в начале сентября, подписав с командой контракт сроком на пять лет. Нет сомнений, что приход 23-летнего голландца в такой большой клуб, увеличит внимание и к его девушке.