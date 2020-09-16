Ср, 16.09.2020
Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую. Алексей Навальный, российский политик
Алексей Навальный, российский политик

Фото, Видео ⟩ В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов

ФОТО: Rus TVNET

Сегодня утром, 16 сентября, в центре Риги частично сошел с рельсов трамвай, сообщило агентство LETA.

Галерея: В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов

Авария произошла у здания факультете бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, где ведутся небольшие работы по ремонту трамвайных путей. С рельсов сошел трамвай 1-го маршрута.

Как сообщает Rīgas satiksme, трамваи 1-го маршрута в направлении Иманты и трамваи 3-го маршрута в направлении Кенгарагса "по техническим причинам" сегодня утром идут до остановки Aspazijas bulvāris и далее по маршруту, не останавливаясь на остановке Stacijas laukums.

На место происшествия прибыли ремонтные бригады Rīgas satiksme.

Видео: В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов

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