Фото, Видео ⟩ В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов

Сегодня утром, 16 сентября, в центре Риги частично сошел с рельсов трамвай, сообщило агентство LETA.
Галерея: В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов
Авария произошла у здания факультете бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, где ведутся небольшие работы по ремонту трамвайных путей. С рельсов сошел трамвай 1-го маршрута.
Как сообщает Rīgas satiksme, трамваи 1-го маршрута в направлении Иманты и трамваи 3-го маршрута в направлении Кенгарагса "по техническим причинам" сегодня утром идут до остановки Aspazijas bulvāris и далее по маршруту, не останавливаясь на остановке Stacijas laukums.
На место происшествия прибыли ремонтные бригады Rīgas satiksme.
Видео: В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов
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