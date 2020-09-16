Фото, Видео ⟩ В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов

Галерея: В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов

Авария произошла у здания факультете бизнеса, управления и экономики Латвийского университета, где ведутся небольшие работы по ремонту трамвайных путей. С рельсов сошел трамвай 1-го маршрута.

Как сообщает Rīgas satiksme, трамваи 1-го маршрута в направлении Иманты и трамваи 3-го маршрута в направлении Кенгарагса "по техническим причинам" сегодня утром идут до остановки Aspazijas bulvāris и далее по маршруту, не останавливаясь на остановке Stacijas laukums.

На место происшествия прибыли ремонтные бригады Rīgas satiksme.

Видео: В центре Риги трамвай частично сошел с рельсов