ЕС усилит контроль за безопасностью дорожного движения

В прошлые годы эта акция была известна как день Edward. В этом году, как и прежде, цель акции заключается в совместной работе над предотвращением дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со смертельным исходом и серьезных травм на европейских дорогах.

Государственная полиция на территории Латвии будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения и контролировать как водителей, так и более уязвимых участников дорожного движения.

Будет усиленно контролироваться использование ремней безопасности и детских сидений, а также скорость движения авто. Кроме того, полиция будет тщательно разъяснять риски несоблюдения правил дорожного движения.

До 15 сентября этого года в Латвии в ДТП погиб 91 участник дорожного движения, а 3025 получили травмы. В прошлом году за тот же период в ДТП погибли 90 человек, а пострадал 3361 человек.