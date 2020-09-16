Видео ⟩ В России столкнулись два элитных автомобиля

Вечером 14 сентября в Приморском районе Санкт-Петербурга столкнулись два элитных автомобиля, об этом рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях.

Судя по видео, опубликованному в социальной сети "ВКонтакте", аварии, вероятно, удалось бы избежать, если бы оба водителя не нарушили правила дорожного движения.

По словам автора публикации, ближе к 11 вечера на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов автомобиль Ferrari California врезался в BMW M5.

Свидетели случившегося сообщили, что водитель BMW незадолго до аварии "дрифтовал" по улицам города. Очередной опасный маневр водителя привел к столкновению с едущим на большой скорости Ferrari.

Видео: Авария в Санкт-Петербурге

В начале видеозаписи с камер наблюдения видно, как BMW сначала движется слева направо, затем - в другую сторону, после чего происходит столкновение.

Несмотря на то, что столкновение было довольно сильным, никто из водителей серьезно не пострадал. Чего нельзя сказать о машинах, которые ждет дорогостоящий ремонт.