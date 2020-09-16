Фото ⟩ KFC открыл еще один ресторан в Риге. В течение двух лет их может стать вплоть до 20

ФОТО: Пресс-фото

Новый ресторан KFC находится на 1-м этаже ТЦ Alfa, и его интерьер выдержан в современной, светлой стилистике, воплощающей характерные для KFC ценности классического американского дайнера.

Владелец франшизы KFC, эстонская компания Apollo Group, сообщает, что уже в ближайшие годы открыть новые рестораны KFC планируется и в других районах столицы.

В зале нового ресторана разместились 56 посадочных мест и характерная для KFC кухня открытого типа, дополненные дигитальными меню, кассами самообслуживания и бесплатными станциями повторного наполнения напитков.

ФОТО: Пресс-фото

В команду ресторана входят 20 профессионалов сферы общественного питания, а в меню доступны все любимые блюда из курицы, закуски и десерты, приготовленные по традиционным рецептам KFC, предоставляя широкие возможности выбора на любой вкус.

"Мы видим, что обеды в KFC становятся все более популярными среди жителей Латвии, и чрезвычайно рады открыть в этом месяце уже второй ресторан KFC в Риге, созданный и оборудованный так, чтобы полностью удовлетворить желания и экспектации наших местных клиентов. (...) Следует добавить, что все новые рестораны являются частью масштабной стратегии развития KFC на рынке Балтии, предусматривающей расширение сети вплоть до 20 ресторанов уже в течение следующих двух лет", – комментирует член правления Apollo Group в Латвии Константин Маслов.

ФОТО: Пресс-фото

Новый ресторан KFC только что был открыт и в ТЦ Domina Shopping, и уже в октябре к существующим локациям ресторанов KFC добавится открывшийся после работ по реновации ресторан в ТЦ Origo, где в дальнейшем будет находиться первый в Латвии ресторан KFC, до этого работавший в Вецриге, на улице Аудею, 14.