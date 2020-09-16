В итальянском порту случились взрывы и пожар

В среду, 16 сентября, в итальянском порту Анкона произошло несколько взрывов и крупномасштабный пожар, повреждены склады и грузовики. Человеческих жертв нет, сообщают пожарные.
Пожар в городе на итальянском побережье Адриатики образовал огромное облако дыма.
Взрывы привели к пожару вскоре после полуночи. В операции по тушению было задействовано 16 пожарных расчетов, и к утру огонь удалось взять под контроль.
Пока не ясно, что стало причиной взрывов.
Судя по всему, на складах хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, передает RAI. Недалеко от них находятся предприятие по производству жидкого азота, а также электростанция и метановый завод.
В столице итальянского региона Марке, Анконе, 16 сентября пахло гарью. Городской совет объявил, что "временно будут закрыты школы, университеты, парки и спортивные сооружения на открытом воздухе".
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