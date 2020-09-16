В итальянском порту случились взрывы и пожар

Пожар в городе на итальянском побережье Адриатики образовал огромное облако дыма.

Взрывы привели к пожару вскоре после полуночи. В операции по тушению было задействовано 16 пожарных расчетов, и к утру огонь удалось взять под контроль.

Пока не ясно, что стало причиной взрывов.

ФОТО: AFP/SCANPIX

Судя по всему, на складах хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, передает RAI. Недалеко от них находятся предприятие по производству жидкого азота, а также электростанция и метановый завод.

В столице итальянского региона Марке, Анконе, 16 сентября пахло гарью. Городской совет объявил, что "временно будут закрыты школы, университеты, парки и спортивные сооружения на открытом воздухе".