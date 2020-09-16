Вот это поворот! Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе

О желании Медведевой стало известно накануне. Об этом сообщил ряд источников, не связанных друг с другом.

"Я очень благодарна Брайану за проделанную работу. Я безумно благодарна ему за понимание. Он отнёсся с глубочайшим пониманием и одобрением к моему решению. Мы сохранили хорошие и тёплые отношения. Никаких конфликтов. Я рада, что так все получилось. С Этери Георгиевной у нас всё хорошо. Мы встретились, поговорили", - сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, Медведева работала с Тутберидзе с 2007 по 2018 годы, после чего перешла под руководство Орсера и перебралась в Канаду. Уход Медведевой от Тутберидзе связывают с поражением другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

"Я считаю, это единственно правильное решение", - заявила заслуженый тренер СССР Татьяна Тарасова, которая в последние месяцы консультировала фигуристку.

По данным "Рейтинга Букмекеров", фигуристка самостоятельно приняла это решение и приступит к работе уже 16 сентября.

В прошлом году Медведева выиграла бронзу на чемпионате мира. Также среди её наград золото (2016, 2017) и серебро (2018) чемпионата Европы, золото (2016, 2017) и бронза (2015) чемпионата России, а также золото финала Гран-при (2015, 2016). Сейчас фигуристка занимает 13-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев.