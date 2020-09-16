"Амур" одержал первую победу в сезоне, обыграв рижское "Динамо"

Команда Петериса Скудры потерпела минимальное поражение со счётом - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

В этом матче в составе "Динамо" дебютировал канадский защитник Эндрю О’Брайен, который всего две минуты спустя ударил в голову Станислава Кацубу и получил десятиминутный штраф.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте первого периода, после того как Сергей Терещенко бросил шайбу от синей линии. До перерыва команды заработали по несколько удалений, но на счёте это не отразилось.

За 40 секунд до конца второго периода хозяевам удалось удвоить своё преимущество - автором шайбы стал Валентин Пьянов. Заключительный период выдался достаточно активным, а за 5 минут до финальной сирены "динамовцам" удалось размочить счёт - гол на счету канадца Моргана Эллиса.

Отметим, что несмотря на то, что у рижского "Динамо" в этом сезоне один из лучших показателей игры в большинстве, в матче против "Амура" подопечные Скудры не смогли реализовать ни одну из пяти возможностей.

18 сентября рижане проведут ещё одну выездную игру. На этот раз "динамовцы" скрестят клюшки с "Барысом" из Нур-Султана. После этого команда вернётся в Латвию, где её ждёт серия из четырёх домашних игр.

Видео: Лучшие моменты матча "Амур" - "Динамо"