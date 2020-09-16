Дуэт Граудиня/Кравченок вышел в плей-офф чемпионата Европы

В Юрмале завершился второй день чемпионата Европы по пляжному волейболу, который принёс разные эмоции латвийским болельщикам.
Днём дуэт Александра Самойлова и Яниса Шмединьша одержал победу в своём первом матче на групповом этапе. Латвийские волейболисты победили эстонцев (Кусти Нылвак/Март Тийсаар) со счётом 2:0 (21:17, 21:18).
Победа в этом матче дала возможность Самойлову/Шмединьшу провести матч за первое место в группе, который состоится в четверг.
С победы также стартовал дуэт Мартиньша Плявиньша и Эдгара Точса, который в своё первом матче на групповом этапе одержал победу над бельгийцами (Дрис Кокелкорен/Том ван Валле) - 2:0 (21:16, 21:19).
За победу в группе Плявиньш и Точс сразятся с австрийцами Клеменсом Доплером и Аклександром Хорстом.
Менее удачно в свои матчи провели дуэты Марциса Йиргенсонса/Риналда Айшпурса, а также Михаила Самойлова/Александра Соловья, уступив парам из Нидерландов и Германии соответственно.
Вечером в среду свой матч также провели латвийские волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Кравченок, которые одержали победу над россиянками Ксенией Дабижей и Дарьей Рудик - 2:1 (21:16, 19:21, 15:10).
Для ведущего латвийского женского дуэта эта победа стала второй в группе. Таким образом, Граудиня и Кравченок в своей группе заняли первое место и в четверг начнут соревнования в плей-офф.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.
Фото: Второй день чемпионата Европы в Юрмале
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