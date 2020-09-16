Симбиоз индивидуальности и стиля на Рижском канале. Осенний показ Stockmann

Во время показа мод 15 моделей отправились в путешествие на плотах по Рижскому каналу. Любой желающий мог следить за получасовой стильной поездкой по каналу и смотреть ее в прямом эфире на tvnet.lv.

Стиль живой и изменчивый, он растет вместе с индивидуальностью, но всегда остается рядом - как маяк в меняющемся море моды, как внутренний ориентир, позволяющий оставаться верным своему вкусу. Что делает стиль живым? Это люди, которые его проживают. Личности, внешность которых является продолжением изысканного внутреннего мира.

ФОТО: Stockmann

ФОТО: Stockmann

До встречи на показе мод в прямом эфире в и т/ц Stockmnn - здесь стиль жив! Материал создан совместно с т/ц Stockmann.

ФОТО: Stockmann