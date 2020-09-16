Ср, 16.09.2020
Лукашенко прибыл с белым флагом и находится на крючке Путина. Инициатива в руках Путина и в том, что произойдет в Беларуси, и в том, когда Лукашенко придется уйти в отставку. Андрис Спрудс, директор Института внешней политики Латвии
Андрис Спрудс, директор Института внешней политики Латвии

Симбиоз индивидуальности и стиля на Рижском канале. Осенний показ Stockmann

"Мода без человека застывшая и отчужденная" - с таким убеждением т/ц Stockmann особым и очень необычным образом возродил моду сегодня: новая коллекция была показана на Рижском канале, на плотах.

Во время показа мод 15 моделей отправились в путешествие на плотах по Рижскому каналу. Любой желающий мог следить за получасовой стильной поездкой по каналу и смотреть ее в прямом эфире на tvnet.lv.

Стиль живой и изменчивый, он растет вместе с индивидуальностью, но всегда остается рядом - как маяк в меняющемся море моды, как внутренний ориентир, позволяющий оставаться верным своему вкусу. Что делает стиль живым? Это люди, которые его проживают. Личности, внешность которых является продолжением изысканного внутреннего мира.

ФОТО: Stockmann

ФОТО: Stockmann

До встречи на показе мод в прямом эфире в и т/ц Stockmnn - здесь стиль жив! Материал создан совместно с т/ц Stockmann.

ФОТО: Stockmann

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