Симбиоз индивидуальности и стиля на Рижском канале. Осенний показ Stockmann

"Мода без человека застывшая и отчужденная" - с таким убеждением т/ц Stockmann особым и очень необычным образом возродил моду сегодня: новая коллекция была показана на Рижском канале, на плотах.
Во время показа мод 15 моделей отправились в путешествие на плотах по Рижскому каналу. Любой желающий мог следить за получасовой стильной поездкой по каналу и смотреть ее в прямом эфире на tvnet.lv.
Стиль живой и изменчивый, он растет вместе с индивидуальностью, но всегда остается рядом - как маяк в меняющемся море моды, как внутренний ориентир, позволяющий оставаться верным своему вкусу. Что делает стиль живым? Это люди, которые его проживают. Личности, внешность которых является продолжением изысканного внутреннего мира.
До встречи на показе мод в прямом эфире в и т/ц Stockmnn - здесь стиль жив! Материал создан совместно с т/ц Stockmann.
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