Симбиоз индивидуальности и стиля на Рижском канале. Осенний показ Stockmann сегодня!

"Мода без человека застывшая и отчужденная" - с таким убеждением т/ц Stockmann особым и очень необычным образом возродит моду сегодня (в 17:00): новую коллекцию будет показана на Рижском канале, на плотах, и тебя есть возможность стать зрителем этого особенного модного события!
Во время показа мод 15 моделей отправятся в путешествие на плотах по Рижскому каналу, которые будут в одежде из новой осенней коллекции Stockmann. Любой желающий сможет следить за получасовой стильной поездкой по каналу и смотреть ее в прямом эфире на tvnet.lv.
Стиль живой и изменчивый, он растет вместе с индивидуальностью, но всегда остается рядом - как маяк в меняющемся море моды, как внутренний ориентир, позволяющий оставаться верным своему вкусу. Что делает стиль живым? Это люди, которые его проживают. Личности, внешность которых является продолжением изысканного внутреннего мира.
До встречи на показе мод в прямом эфире в и т/ц Stockmnn - здесь стиль жив! Материал создан совместно с т/ц Stockmann.
Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только!