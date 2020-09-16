Ср, 16.09.2020
Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом. Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси
Светлана Тихановская, лидер оппозиции Беларуси

Симбиоз индивидуальности и стиля на Рижском канале. Осенний показ Stockmann сегодня!

ФОТО: Stockmann

"Мода без человека застывшая и отчужденная" - с таким убеждением т/ц Stockmann особым и очень необычным образом возродит моду сегодня (в 17:00): новую коллекцию будет показана на Рижском канале, на плотах, и тебя есть возможность стать зрителем этого особенного модного события!

Во время показа мод 15 моделей отправятся в путешествие на плотах по Рижскому каналу, которые будут в одежде из новой осенней коллекции Stockmann. Любой желающий сможет следить за получасовой стильной поездкой по каналу и смотреть ее в прямом эфире на tvnet.lv.

Стиль живой и изменчивый, он растет вместе с индивидуальностью, но всегда остается рядом - как маяк в меняющемся море моды, как внутренний ориентир, позволяющий оставаться верным своему вкусу. Что делает стиль живым? Это люди, которые его проживают. Личности, внешность которых является продолжением изысканного внутреннего мира.

ФОТО: Stockmann

ФОТО: Stockmann

До встречи на показе мод в прямом эфире в и т/ц Stockmnn - здесь стиль жив! Материал создан совместно с т/ц Stockmann.

ФОТО: Stockmann

Подпишись на RUS TVNET в Instagram! Наглядно о важном и не только! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back