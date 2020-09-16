Фото ⟩ Такого вы еще не видели! На Рижском канале прошел особый осенний показ Stockmann

Во время показа мод 15 моделей отправились в путешествие на плотах по Рижскому каналу.

Галерея: Осенний показ Stockmann на Рижском канале

Любой желающий мог следить за получасовой стильной поездкой по каналу и смотреть ее в прямом эфире на RUS TVNET.

Запись трансляции:

Во время показа можно было увидеть одежду таких брендов, как Versace Jeans Couture, Karl Lagerfeld, Armani Exchange, Trussardi Jeans, Tommy Hilfiger, Coach, DKNY, Ralph Lauren, Calvin Klein, Moschino, Ba&sh, Oscar Jacobson, Makia, Victoria Beckham, Marella, Turo, Dr. Martens, Rains и т. д.

Стиль живой и изменчивый, он растет вместе с индивидуальностью, но всегда остается рядом - как маяк в меняющемся море моды, как внутренний ориентир, позволяющий оставаться верным своему вкусу. Что делает стиль живым? Это люди, которые его проживают. Личности, внешность которых является продолжением изысканного внутреннего мира.

Галерея: Стиль жив!

Материал вышел в сотрудничестве с т/ц Stockmann.