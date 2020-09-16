Фото ⟩ Такого вы еще не видели! На Рижском канале прошел особый осенний показ Stockmann

"Мода без человека застывшая и отчужденная" - с таким убеждением т/ц Stockmann особым и очень необычным образом возродил моду вчера, 16 сентября: новая коллекция была показана на Рижском канале, на плотах.
Во время показа мод 15 моделей отправились в путешествие на плотах по Рижскому каналу.
Галерея: Осенний показ Stockmann на Рижском канале
Любой желающий мог следить за получасовой стильной поездкой по каналу и смотреть ее в прямом эфире на RUS TVNET.
Запись трансляции:
Во время показа можно было увидеть одежду таких брендов, как Versace Jeans Couture, Karl Lagerfeld, Armani Exchange, Trussardi Jeans, Tommy Hilfiger, Coach, DKNY, Ralph Lauren, Calvin Klein, Moschino, Ba&sh, Oscar Jacobson, Makia, Victoria Beckham, Marella, Turo, Dr. Martens, Rains и т. д.
Стиль живой и изменчивый, он растет вместе с индивидуальностью, но всегда остается рядом - как маяк в меняющемся море моды, как внутренний ориентир, позволяющий оставаться верным своему вкусу. Что делает стиль живым? Это люди, которые его проживают. Личности, внешность которых является продолжением изысканного внутреннего мира.
Галерея: Стиль жив!
Материал вышел в сотрудничестве с т/ц Stockmann.
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