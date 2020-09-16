Во вторник случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, Юрмале и Аглонском крае

В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 58 человек, в Аглонском крае - 13, в Юрмале -12.

Двое инфицированных относятся к возрастной группе 50-59 лет, один - к возрастной группе 40-49 лет, еще один является ребенком в возрасте до 9 лет.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделан 3041 тест на Covid-19, подтверждены четыре новых случая заболевания.

Согласно данным SPKC, два человека являются контактными лицами ранее заболевших, один недавно вернулся из США, а источник заражения еще одного человека уточняется.