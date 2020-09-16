Три дуэта, прибывших в Латвию на ЧЕ по пляжному волейболу, оказались больны Covid-19

Все спортсмены должны были прибыть в Латвию с негативным результатом теста на коронавирус, который был получен не позднее чем за 72 часа до прилёта в Ригу. В рижском аэропорту все спортсмены были протестированы ещё раз.

Латвийская федерация волейбола сообщила, что положительный тест на Covid-19 был зафиксирован у четырёх спортсменов из Австрии, Украины и России.

Сообщается, что спортсмены, которые сдали положительный тест, сейчас находятся в изоляции под наблюдением врачей. Все больные спортсмены находятся в отдельной гостинице и не пересекаются с другими волейболистами.

Отметим, что из-за того, что из турнира выбыли четыре дуэта, в чемпионате Европы смогут принять участие латвийские дуэты Матисс Габдулиньш/Артурс Ринкевичс, а также Марис Йиргенсонс/Риналдс Айшпурс.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт в Юрмале до 20 сентября. В турнире принимают участие мужские дуэты из 16 стран мира, а также женские дуэты из 13 стран. Общий призовой фонд турнира - 200 000 евро.