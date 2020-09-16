Приближенные к Медведеву люди хотят, чтобы он стал "наследником" Путина

После отставки руководимого им правительства Медведев стал заместителем руководителя Совета безопасности РФ - это куда менее громкая и не столь публичная должность.

Долгое время о деятельности Медведева ничего публично известно не было, однако недавно он на собрании правящей партии "Единая Россия" выступил с предложением ввести в России гарантированный минимальный доход для всех жителей страны.

Что может означать такая активность Медведева, комментирует российский политолог Валерий Соловьев.

"Я бы не назвал это политической заявкой, скорее сообщением", - заявил политолог.

Он указал, что активность Медведева нужно смотреть в контексте внутренних дел правящей элиты - группа приближенных к Медведеву лиц и ряд олигархов считают, что Медведев должен стать "наследником" Путина в должности президента России.

Соловьев также указал, что круг приближенных к Медведеву лиц пытается улучшить отношения с демократической партией США, готовясь таким образом к возможной победе демократа Джо Байдена на следующих выборах президента США.

Впрочем, политолог указал, что в нынешней ситуации у Медведева нет больших шансов на возвращение в должность президента.

"На внутреннем распорядке дня он [Медведев] есть, однако в условиях действующей сейчас системы голосования у него нет шансов быть избранным", - считает политолог.

"Максимум, на что он может надеяться - тихий уход со сцены без каких-либо последствий", - добавил эксперт.