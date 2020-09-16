Приближенные к Медведеву люди хотят, чтобы он стал "наследником" Путина

Круг приближенных к бывшему президенту и премьер-министру России Дмитрию Медведеву лиц мог начать кампанию, цель которой - сделать Медведева "официальным наследником" нынешнего президента России Владимира Путина в должности хозяина Кремля, пишет "Собеседник".
После отставки руководимого им правительства Медведев стал заместителем руководителя Совета безопасности РФ - это куда менее громкая и не столь публичная должность.
Долгое время о деятельности Медведева ничего публично известно не было, однако недавно он на собрании правящей партии "Единая Россия" выступил с предложением ввести в России гарантированный минимальный доход для всех жителей страны.
Что может означать такая активность Медведева, комментирует российский политолог Валерий Соловьев.
"Я бы не назвал это политической заявкой, скорее сообщением", - заявил политолог.
Он указал, что активность Медведева нужно смотреть в контексте внутренних дел правящей элиты - группа приближенных к Медведеву лиц и ряд олигархов считают, что Медведев должен стать "наследником" Путина в должности президента России.
Соловьев также указал, что круг приближенных к Медведеву лиц пытается улучшить отношения с демократической партией США, готовясь таким образом к возможной победе демократа Джо Байдена на следующих выборах президента США.
Впрочем, политолог указал, что в нынешней ситуации у Медведева нет больших шансов на возвращение в должность президента.
"На внутреннем распорядке дня он [Медведев] есть, однако в условиях действующей сейчас системы голосования у него нет шансов быть избранным", - считает политолог.
"Максимум, на что он может надеяться - тихий уход со сцены без каких-либо последствий", - добавил эксперт.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!