В августе больше всего завозных случаев Covid-19 было из Великобритании

В августе наблюдалось увеличение числа инфицированных Covid-19, прибывших из-за границы. 34% августовских случаев Covid-19 связаны с заражением за границей.

За Великобританией следуют Украина (14%), Россия (10%), Эстония, Ирландия и Франция (по 5%).

SPKC призывает тщательно оценить необходимость поездок и соблюдать требования самоизоляции, вернувшись из сильно затронутых вирусом стран.

В настоящее время в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом 27 стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако, Андорру и Сан-Марино.

Среди 27 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Эстония, Словения, Италия, Словакия, Люксембург, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, а также Норвегия и Венгрия.

Самоизоляцию впредь необходимо соблюдать также, въезжая в Латвию из Туниса и Канады.