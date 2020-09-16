Ср, 16.09.2020
Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую. Алексей Навальный, российский политик
Алексей Навальный, российский политик

В августе больше всего завозных случаев Covid-19 было из Великобритании

Туристический автобус на Вантовом мосту

ФОТО: Renāte Briede/LETA

В августе среди инфицированных Covid-19, вернувшихся из-за границы, больше всего или 18% было приезжих из Великобритании, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В августе наблюдалось увеличение числа инфицированных Covid-19, прибывших из-за границы. 34% августовских случаев Covid-19 связаны с заражением за границей.

За Великобританией следуют Украина (14%), Россия (10%), Эстония, Ирландия и Франция (по 5%).

SPKC призывает тщательно оценить необходимость поездок и соблюдать требования самоизоляции, вернувшись из сильно затронутых вирусом стран.

В настоящее время в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом 27 стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако, Андорру и Сан-Марино.

Среди 27 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Эстония, Словения, Италия, Словакия, Люксембург, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, а также Норвегия и Венгрия.

Самоизоляцию впредь необходимо соблюдать также, въезжая в Латвию из Туниса и Канады.

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