В Валмиере при невыясненных обстоятельствах получил травмы и умер мужчина. Ищут свидетелей

Государственная полиция призывает отозваться свидетелей, которые видели происшествие в Валмиере, во время которого получил травмы, а позднее умер мужчина, сообщает агентство LETA.
Так, 12 сентября в 3 часа в Валмиере, на улице Дивалиня, рядом с Парком ощущений, был найден мужчина, который при невыясненных обстоятельствах получил телесные повреждения. Позднее от полученных травм он скончался в медучреждении.
Стражи порядка призывают отозваться возможных свидетелей происшествия, которые могут предоставить любую ценную для следствия информацию, позвонив по номерам телефона 22014143 или 110.
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!