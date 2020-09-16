Ср, 16.09.2020
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Андрис Спрудс, директор Института внешней политики Латвии

В Валмиере при невыясненных обстоятельствах получил травмы и умер мужчина. Ищут свидетелей

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Государственная полиция призывает отозваться свидетелей, которые видели происшествие в Валмиере, во время которого получил травмы, а позднее умер мужчина, сообщает агентство LETA.

Так, 12 сентября в 3 часа в Валмиере, на улице Дивалиня, рядом с Парком ощущений, был найден мужчина, который при невыясненных обстоятельствах получил телесные повреждения. Позднее от полученных травм он скончался в медучреждении.

Стражи порядка призывают отозваться возможных свидетелей происшествия, которые могут предоставить любую ценную для следствия информацию, позвонив по номерам телефона 22014143 или 110.

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