Немецкая клиника не приняла миллион от "повара Путина" на лечение Навального

Немецкая клиника Charite, в которой лечится отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, отказалась принять от так называемого "повара Путина" предпринимателя Евгения Пригожина пожертвование на лечение политика, пишет "МБХ Медиа".
Пригожин в качестве пожертвования на лечение Навального перечислил клинике один миллион рублей (11 300 евро).
В свою очередь Charite отказалась принять эти деньги и перечислила обратно Пригожину.
Как проинформировало принадлежащее Пригожину предприятие "Конкорд", деньги немецкой клинике были перечислены 7 сентября.
В понедельник Charite сообщила, что состояние здоровья Навального продолжает улучшаться. В свою очередь во вторник оппозиционер распространил первое публичное сообщение после отравления, опубликовав в Instagram фотографию с коротким сообщением.
Навальный 20 августа с признаками отравления без сознания был доставлен в Омскую больницу, а спустя два дня его транспортировали в Германию, где за лечение взялась берлинская клиника Charite.
2 сентября правительство Германии сообщило, что получены неоспоримые доказательства того, что Навальный был отправлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок".
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