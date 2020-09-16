Ср, 16.09.2020
Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую. Алексей Навальный, российский политик
Алексей Навальный, российский политик
4

Немецкая клиника не приняла миллион от "повара Путина" на лечение Навального

ФОТО: EPA/Scanpix

Немецкая клиника Charite, в которой лечится отравленный российский оппозиционер Алексей Навальный, отказалась принять от так называемого "повара Путина" предпринимателя Евгения Пригожина пожертвование на лечение политика, пишет "МБХ Медиа".

Пригожин в качестве пожертвования на лечение Навального перечислил клинике один миллион рублей (11 300 евро).

В свою очередь Charite отказалась принять эти деньги и перечислила обратно Пригожину.

Как проинформировало принадлежащее Пригожину предприятие "Конкорд", деньги немецкой клинике были перечислены 7 сентября.

В понедельник Charite сообщила, что состояние здоровья Навального продолжает улучшаться. В свою очередь во вторник оппозиционер распространил первое публичное сообщение после отравления, опубликовав в Instagram фотографию с коротким сообщением.

Навальный 20 августа с признаками отравления без сознания был доставлен в Омскую больницу, а спустя два дня его транспортировали в Германию, где за лечение взялась берлинская клиника Charite.

2 сентября правительство Германии сообщило, что получены неоспоримые доказательства того, что Навальный был отправлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок".

Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном! 

Последние новости

НАВЕРХ
Back