Немецкая клиника не приняла миллион от "повара Путина" на лечение Навального

Пригожин в качестве пожертвования на лечение Навального перечислил клинике один миллион рублей (11 300 евро).

В свою очередь Charite отказалась принять эти деньги и перечислила обратно Пригожину.

Как проинформировало принадлежащее Пригожину предприятие "Конкорд", деньги немецкой клинике были перечислены 7 сентября.

В понедельник Charite сообщила, что состояние здоровья Навального продолжает улучшаться. В свою очередь во вторник оппозиционер распространил первое публичное сообщение после отравления, опубликовав в Instagram фотографию с коротким сообщением.

Навальный 20 августа с признаками отравления без сознания был доставлен в Омскую больницу, а спустя два дня его транспортировали в Германию, где за лечение взялась берлинская клиника Charite.

2 сентября правительство Германии сообщило, что получены неоспоримые доказательства того, что Навальный был отправлен нервно-паралитическим боевым веществом из группы "Новичок".