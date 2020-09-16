Скрывал положительные допинг-пробы россиян. Экс-глава IAAF получил четыре года тюрьмы

Во время длившегося с 2015 года расследования он признал, что федерация скрывала положительные допинг-пробы российских спортсменов еще с начала 2010-х годов.

По его словам, делалось это для того, чтобы не портить имидж страны перед чемпионатом мира по футболу 2013 года в Москве и не сорвать крупные контракты со спонсорами.

Таким образом, несмотря на положительные пробы, некоторые атлеты сумели принять участие в Олимпиаде 2012 года в Лондоне и даже выиграть там медали.

Кроме того, три года тюрьмы получил бывший глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничев, а два года тюрьмы - бывший главный тренер сборной России Алексей Мельников. Впрочем, им приговоры вынесены заочно - они оба находятся в России.

Напомним, Всероссийская федерация лёгкой атлетики из-за допинговых нарушений дисквалифицирована с 2015 года - российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.