Видео ⟩ В Гаркалнском крае убежавшие из дома хаски загрызли трех собак

С конца августа в Гаркалнском крае были загрызены три маленькие собачки. Есть подозрения, что собак загрызли две хаски, которые убежали из дома. Сейчас произошедшее оценивает Продовольственно-ветеринарная служба, сообщает передача 4. studija.
Местная жительница Алина рассказала, что нашла любимца семьи Баски лежащим мертвым. "Все разорвано, погрызены грудь, горло", - рассказала она.
По записям с камер видеонаблюдения она поняла, что собаку загрызли две прибежавшие во двор хаски.
Найти хозяев хаски удалось с помощью соцсетей. Хозяйка отозвалась и признала, что в тот день обе собаки действительно убежали из дома.
Спустя десять дней двойное несчастье настигло семью в Упесциемсе, двух йоркширских терьеров которой хозяева нашли загрызенными.
С владелицей возможных виновников - двух хаски - говорили обе семьи; она сожалеет о произошедшем, а также утверждает, что больше собаки сбежать из дома не смогут, кроме того, их отвели к кинологу.
Представитель PVD Марек Самохвалов указал, что в случае, если эти ситуации будут доказаны, PVD будет говорить с владельцами животных.
Смотрите сюжет на латышском языке:
Подпишись на RUS TVNET в Telegram! Максимально коротко о самом важном!