Ср, 16.09.2020
Латвийские производственные предприятия фактически не образуют текстильные отходы. Местные производители экспортируют 90% изготовленной здесь одежды, в том числе белье, поэтому почти ничего из готовой продукции не доходит до вторичной переработки или секонд-хенда. Гунтис Страздс, председатель правления Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности.
Гунтис Страздс, председатель правления Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности.
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Видео ⟩ В Гаркалнском крае убежавшие из дома хаски загрызли трех собак

ФОТО: Pixabay

С конца августа в Гаркалнском крае были загрызены три маленькие собачки. Есть подозрения, что собак загрызли две хаски, которые убежали из дома. Сейчас произошедшее оценивает Продовольственно-ветеринарная служба, сообщает передача 4. studija.

Местная жительница Алина рассказала, что нашла любимца семьи Баски лежащим мертвым. "Все разорвано, погрызены грудь, горло", - рассказала она.

По записям с камер видеонаблюдения она поняла, что собаку загрызли две прибежавшие во двор хаски.

Найти хозяев хаски удалось с помощью соцсетей. Хозяйка отозвалась и признала, что в тот день обе собаки действительно убежали из дома.

Спустя десять дней двойное несчастье настигло семью в Упесциемсе, двух йоркширских терьеров которой хозяева нашли загрызенными.

С владелицей возможных виновников - двух хаски - говорили обе семьи; она сожалеет о произошедшем, а также утверждает, что больше собаки сбежать из дома не смогут, кроме того, их отвели к кинологу.

Представитель PVD Марек Самохвалов указал, что в случае, если эти ситуации будут доказаны, PVD будет говорить с владельцами животных.

Смотрите сюжет на латышском языке:

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