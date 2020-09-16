Видео ⟩ В Гаркланском крае убежавшие из дома хаски загрызли трех собак

Местная жительница Алина рассказала, что нашла любимца семьи Баски лежащего мертвым. "Все разорвано, погрызена грудь, горло", - рассказала она.

По записям с камер видеонаблюдения она поняла, что собаку загрызли две прибежавшие во двор хаски.

Найти хозяев хаски удалось с помощью соцсетей. Хозяйка отозвалась и признала, что в тот день обе собаки действительно убежали из дома.

Спустя десять дней двойное несчастье настигло семью в Упесциемсе, двух йоркширских терьеров которой хозяева нашли загрызенными.

С владелицей возможных виновников хаски говорили обе семьи; она сожалеет о произошедшем, а также утверждают, что больше собаки сбежать из дома не смогут, кроме того, их отвели к кинологу.

Представитель PVD Марек Самохвалов указал, что в случае, если эти ситуации будут доказаны, PVD будет говорить с владельцами животных.

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