Разработан план по сокращению вредных выбросов в Риге. Это обойдется более чем в 1,2 млрд евро

Она пояснила, что в своих рекомендациях для Латвии Европейская комиссия указывает на необходимость улучшения транспортной инфраструктуры в Риге и окрестностях столицы, продолжения улучшения качества автодорог, а также принятия мер для достижения цели по сокращению выбросов парниковых газов.

Первоначальное предложение плана направлено на выполнение вышеуказанных рекомендаций.

Оно предусматривает изменение привычек путем реструктуризации транспортных потоков (отвод грузовых перевозок от центра города, создание альтернативных маршрутов, пересадка автомобилистов на общественный и железнодорожный транспорт), что поможет снизить негативное влияние транспорта на окружающую среду.

Грейшкална пояснила, что пока Минсообщения не подало заявку на конкретные проекты в Министерство финансов, поэтому не заявлено конкретного финансирования.

В то же время Минсообщения подало предложение плана реформ по сокращению выбросов углекислого газа в Риге и окрестностях столицы.

Этот план включает ряд первоначально определенных потребностей/проектов на общую сумму более 1,2 млрд евро.

Указом министра была создана межведомственная рабочая группа, в рамках которой планируется разработать концептуальную модель для структурирования и приоритизирования упомянутых потребностей/проектов.

Список конкретных проектов и примерные суммы ориентировочно могут стать известны в начале следующего года.