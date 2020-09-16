Covid-19 заразился сотрудник NMPD

Covid-19 констатирован у сотрудника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает Lsm.lv.
В помещениях, в которых работал сотрудник, проведена дезинфекция, а еще один работник, который был с ним в контакте, теперь находится в самоизоляции.
По словам представителя NMPD Илзе Букши, на подстанции, на которой констатирован случай заболевания, тесты на Covid-19 сделаны всем работникам. Ни у кого заболевание не выявлено.
Букша отметила, что сотрудники Службы скорой помощи приезжают на вызов, используя средства индивидуальной защиты. Таким образом, защищены как работники, так и люди, к которым они приходят. По словам представителя NMPD, сотрудник заразился Covid-19 не на работе.
SPKC продолжает эпидемиологическое расследование.
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