Covid-19 заразился сотрудник NMPD

В помещениях, в которых работал сотрудник, проведена дезинфекция, а еще один работник, который был с ним в контакте, теперь находится в самоизоляции.

По словам представителя NMPD Илзе Букши, на подстанции, на которой констатирован случай заболевания, тесты на Covid-19 сделаны всем работникам. Ни у кого заболевание не выявлено.

Букша отметила, что сотрудники Службы скорой помощи приезжают на вызов, используя средства индивидуальной защиты. Таким образом, защищены как работники, так и люди, к которым они приходят. По словам представителя NMPD, сотрудник заразился Covid-19 не на работе.

SPKC продолжает эпидемиологическое расследование.