Ср, 16.09.2020
Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую. Алексей Навальный, российский политик
Алексей Навальный, российский политик

Covid-19 заразился сотрудник NMPD

Иллюстративное фото

ФОТО: Dmitrijs Suļžics_F64

Covid-19 констатирован у сотрудника Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает Lsm.lv.

В помещениях, в которых работал сотрудник, проведена дезинфекция, а еще один работник, который был с ним в контакте, теперь находится в самоизоляции.

По словам представителя NMPD Илзе Букши, на подстанции, на которой констатирован случай заболевания, тесты на Covid-19 сделаны всем работникам. Ни у кого заболевание не выявлено.

Букша отметила, что сотрудники Службы скорой помощи приезжают на вызов, используя средства индивидуальной защиты. Таким образом, защищены как работники, так и люди, к которым они приходят. По словам представителя NMPD, сотрудник заразился Covid-19 не на работе. 

SPKC продолжает эпидемиологическое расследование.

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