Чт, 17.09.2020
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Гунтис Страздс, председатель правления Латвийской ассоциации предприятий легкой промышленности.

Экс-нападающий "Динамо" продолжит карьеру в китайском "Куньлуне"

Гунар Скворцов

ФОТО: Kaspars Volonts

Латвийский хоккеист Гунар Скворцов подписал контракт с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

29-летний нападающий отправился в Пекин уже в прошлом сезоне и провёл за "Куньлунь" 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.

Большую часть прошлого сезона Скворцов провёл в российской Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), представляя пекинскую команду КРС-БСУ. За эту команду Скворцов сыграл в 46 матчах, забросил 16 шайб и сделал 5 результативных передач.

Воспитанник лиепайской хоккейной школы свой первый сезон за рижское "Динамо" провёл в 2012/2013 году, когда в матчах КХЛ ему удалось выйти на лёд 23 раза. Затем хоккеист был отправлен в лиепайский "Металлург", который сегодня существует под названием "Лиепая".

В последующие сезоны нападающий выступал за "Динамо", а также принял участие в трёх чемпионатах мира по хоккею.

В текущем сезоне китайский "Куньлунь" потерпел поражение во всех пяти проведённых матчах регулярного чемпионата. В связи с этим команда занимает последнее место в Восточной конференции.

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